The Voice 2023 - Emission du 4 mars 2023 - Partie 2

Deuxième soirée des auditions à l'aveugle de cette nouvelle saison de The Voice. On retrouve nos coachs Amel Bent, Vianney, Zazie et BigFlo et Oli. Ce soir, ils vont devoir batailler pour tenter de récupérer des talents puissants. Au programme de cette seconde partie : Elio chante "Salope" de BigFlo et Oli. Margaryta chante "1944" de Jamala. Max Novik chante "Creep" de Radiohead. Awan chante " Money, Money, Money" de Abba. thays chante "papaoutai" de Stromae. Nina Davi chante "Listen" de Beyoncé et Ludmilla chante "Taxi" d'Angèle. REPLAY partie 2 du samedi 4 mars 2023