The Voice 2023 - Emission du 6 mai 2023 - Partie 1

Après des Battles fortes en rebondissements, les coachs vont devoir montrer leur talent de fin stratège pour s’affronter dans l’étape qu’eux et leurs talents redoutent le plus de la compétition : Les Cross Battles. Pour ces Cross Battles, Nikos Aliagas désignera un premier coach, qui choisira un camarade coach à affronter, qui devra ensuite choisir un de ses talents pour ce «face-à-face». Les deux talents chantent l’un après l’autre un titre de leur choix et c’est le public présent sur le plateau qui votera et enverra le talent directement aux Super Cross Battles. Dans cette étape, le public est le seul à avoir le pouvoir de choisir quel talent sera sauvé. En effet, à la fin de leurs prestations, le public présent sur place devra voter pour son talent favori. L’enjeu est de taille pour nos coachs, car à l’issue de cette étape, un coach peut se retrouver sans aucun talent ou réussir à emmener la totalité de son équipe aux Super Cross Battles. Une véritable partie d’échecs ou de «combat de Pokémon» comme dirait BigFlo pour nos coachs, où le champ des possibles est totalement ouvert !