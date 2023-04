The Voice 2023 - Emission du 8 avril 2023 - Partie 1

Dernière soirée des Auditions à l'aveugle. Une soirée très spéciale pour nos coachs et les derniers talents en compétition. Amel Bent attaque cette dernière soirée des auditions à l'aveugle alors que son équipe est déjà complète. Elle a atteint 14 talents, le nombre maximum de talents requis. Il reste une seule place dans l'équipe de Zazie, notre coach historique. Quant à Big Flo et Oli et Vianney, 12 talents chacun au compteur, peuvent encore accueillir deux talents pour compléter leur équipe.