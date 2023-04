Ils s'appellent Jessica, Nade, Camille, Zoé, Pierre, Joakim, Aiden, Ivann, AnnaMaria, Flo ou encore Charline. Voici les derniers talents de la saison The Voice 2023 à monter sur scène. Les équipes sont quasiment au complet. Amel Bent n'a plus de place disponible. Zazie n'a qu'une seule et unique place. BigFlo et Oli ainsi que Vianney vont avoir plus de latitude avec deux places chacun.