The Voice 2023 - Pépite dans le viseur ! Maxence réalise le rêve de son arrière-grand-mère de 91 ans

Attention Pépite dans le viseur. On a sélectionné pour vous un autre talent pour vous donner envie de regarder la prochaine saison de The Voice. Il s'appelle Maxence et samedi prochain, il va chanter un titre de Slimane pour tenter de séduire les coachs. Sa voix et son interprétation sont extraordinaires. Mais ce qui nous a le plus touché, c'est l'histoire que Maxence entretient avec ses arrière grands-parents. Ils sont âgés de 91 ans. En participant à The Voice, Maxence réalise le rêve de son arrière-grand-mère qui était chanteuse dans sa jeunesse. EXTRAIT The Voice 2023 du samedi 25 février 2023