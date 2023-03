The Voice 2023 - Emotion garantie ! Micha fait pleurer de bonheur son papa - Auditions à l'aveugle

Micha, jeune lycéen guyanais a pris l’avion pour la toute première fois pour de se rendre aux auditions à l’aveugle. Dans la famille de Micha tout le monde chante. Entre gospel et R&B, l'ambiance à la maison est festive. Il a décidé d'interpréter un titre fort en émotions : "Stand Up" de Cynthia Erivo en hommage au film « Harriet », qui évoque la question de l’esclavage. Emotions garanties ! Regardez la réaction de son papa lorsque les fauteuils se retournent. EXTRAIT des Auditions à l'aveugle de The Voice du samedi 4 mars 2023