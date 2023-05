The Voice 2023 - En exclu, la Super Cross battle de Fanchon. Elle interprète "Et Bam" de Mentissa

Samedi soir, Fanchon va interpréter un titre que les fans de The Voice connaissent bien "Et Bam" de Mentissa, la finaliste de Vianney, il y deux ans. Fanchon n'a que 16 ans, mais c'est une guerrière. Volontaire, archi motivée (elle a déjà participé à The Voice kids), elle ne souhaite qu'une chose : gagner The Voice. Avec sa voix rauque et son timbre reconnaissable, Fanchon est l'une des révélations de la saison. Réussira-t-elle à se qualifier pour les demi-finales la semaine prochaine ? Extrait de The Voice du 20 mai 2023