The Voice 2023 - Esmé VS Max Novik chantent "Sign Of The Times" de Harry Styles (Battles)

Pour sa seconde Battle de la soirée, Zazie décide d'opposer deux talents : Esmé et Max Novik. Tous les deux ont une forte capacité à nous provoquer des émotions sur des chansons différentes. Pour tenter de sauver leur place, ils vont s'affronter sur le titre "Sign Of The Times" de Harry Styles. Qui poursuivra l'aventure aux côtés de Zazie ? EXTRAIT Battles du 22 avril 2023