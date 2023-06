The Voice 2023 - Exclu ! Les premières images de la prochaine saison de The Voice Kids

The Voice, ça change la vie des gens, des grands comme les petits et ce n'est pas Slimane qui dira le contraire. Le nouveau coach de The Voice Kids se souvient, comme si c'était hier, de ces premiers passages dans l'émission. Avec lui, cette saison Kendji Girac et Patrick Fiori, les tauliers et une petite nouvelle : Nolwenn Leroy. Découvrez les première simages, ça donne envie !