The Voice 2023 - Fanchon chante "Control" de Zoe Wees - Auditions à l'aveugle

Fanchon chante "Control" de Zoe Wees. Ce n’est pas la première fois que Fanchon se présente à The Voice. Elle avait participé à la saison 6 de The Voice Kids et avait atteint l’étape des battles dans l’équipe de Patrick Fiori. Fanchon avait participé à la même saison que Nour, la gagnante de The Voice 2022. Grâce à l’émission, les deux jeunes filles ont noué une amitié très forte. Le parcours de Nour l’inspire et la motive encore plus pour pouvoir décrocher la victoire de The Voice 2023 ! Fanchon est une jeune fille déterminée. Elle n’a qu’un rêve : faire de la musique son métier. EXTRAIT des Auditions à l'aveugle du samedi 18 mars 2023