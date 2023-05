The Voice 2023 - Fanchon chante "Diamonds" de Rihanna

Place désormais à la demi-finale ! Le moment pour nos huit talents demi-finalistes d’entrer dans la cour des grands ! Fanchon, talent de la Team Big Flo et Oli, ouvre le bal pour interpréter "Diamonds" de Rihanna. A 16 ans, Fanchon est une battante qui a voulu retenter sa chance après avoir été éliminée des Battles de The Voice Kids en 2019. Grande révélation de cette saison, réussira-t-elle à se qualifier pour la finale la semaine prochaine ? Extrait de The Voice du 27 mai 2023.