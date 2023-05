The Voice 2023 - Fanchon chante "Et Bam" de Mentissa (Super Cross Battle)

Voici la première Super Cross battle de la soirée. David Dax de la Team Amel Bent face à Fanchon, de la team Big Flo et Oli pour une place en demi-finale. Fanchon va interpréter un titre que les fans de The Voice connaissent bien "Et Bam" de Mentissa, la finaliste de Vianney, il y deux ans. Fanchon n'a que 16 ans, mais c'est une guerrière. Volontaire, archi motivée (elle a déjà participé à The Voice kids), elle ne souhaite qu'une chose : gagner The Voice. Avec sa voix rauque et son timbre reconnaissable, Fanchon est l'une des révélations de la saison. Réussira-t-elle à se qualifier pour les demi-finales la semaine prochaine ? Extrait de The Voice du 20 mai 2023