The Voice 2023 - Fanchon VS Aiden chantent "Bad Boy" de Yseult (Battles)

Place à la troisième et dernière soirée des Battles "Nouvelle génération". Bigflo et Oli sont les premiers à se lancer ce soir. Ils décident d'opposer Fanchon à Aiden. Tous les deux ont des personnalités totalement différentes et pourtant, quand ils chantent ensemble, ça matche parfaitement... Pour tenter de garder leur place, ils vont s'affronter sur le titre "Bad Boy" de Yseult. Qui poursuivra l'aventure aux côtés de Bigflo et Oli ? EXTRAIT Battles du 29 avril 2023