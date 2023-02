The Voice 2023 - Giulia Falcone chante "The Blower's daughter" de Damien Rice - Auditions à l'aveugle

Amel Bent ou Vianney En savoir plus sur

Giulia Falcone chante ce soir, "The Blower's daughter" de Damien Rice. Giulia Falcone est italienne. Très active sur les réseaux sociaux, elle a appris le français grâce à sa communauté. Un jour, elle publie une reprise du titre « Je suis malade » de Serge Lama et c’est un buzz incroyable !! Les gens affluent sur ses réseaux et la vidéo a même été repostée par Sharon Stone. Habituée à chanter dans sa chambre, ce soir c’est une grande première pour elle de monter sur une scène. L’occasion de se confronter pour la première fois à un vrai public. EXTRAIT The Voice 2023 du samedi 25 février 2023