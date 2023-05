The Voice 2023 - Hanna chante "Mad World" de Tears For Fears (Cross Battles)

Andreea face à Hanna. Voici l'affiche de la deuxième cross battle de la soirée. Andreea, talent de la Team Vianney a interprété un titre de Rag'n'Bone Man "Human". Quant à Hanna, elle a décidé de choisir un titre puissant et émouvant de Tears For Fears "Mad World". Lequel de ces deux talents remportera le vote du public ? Extrait the Voice du 6 mai 2023.