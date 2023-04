The Voice 2023 - Hanna VS Annamaria chantent "Le dernier jour du disco" de Juliette Armanet (Battles)

Le meilleur pour la fin comme on dit ! Pour la toute dernière Battle de la saison, Bigflo et Oli décident d'opposer Hanna à Annamaria. Une Battle intergénérationnelle avec la doyenne de l'émission ! Elles s'affrontent sur le titre "Le dernier jour du disco" de Juliette Armanet. Qui continuera l'aventure aux côtés de Bigflo et Oli ? EXTRAIT Battles du 29 avril 2023