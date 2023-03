The Voice 2023 - Ils chantent pour leur fils Lulu. L'histoire émouvante de Charles et sa femme - Auditions à l'aveugle

Mais quel moment intense. Découvrez l'histoire touchante de Charles et sa femme. Ils sont parents de Lucien. Leur petit garçon a développé une maladie très rare. A partir de ses trois ans, il a perdu l'audition. Il ne parle plus. il est mal voyant et a du mal à se déplacer. Charles et sa femme on créé une association : "la petite bulle de Lulu" avec laquelle ils œuvrent pour récolter des fonds. EXTRAIT des auditions à l'aveugle du 11 mars 2023