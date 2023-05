The Voice 2023 - Ivann P chante "Casser la voix" de Patrick Bruel (Cross Battles)

Pour cette nouvelle Cross Battle, Zazie décide de présenter Ivann P sur un titre de Patrick Bruel : "Casser la voix". Zazie fait le choix de défier Bigflo et Oli. Ils demandent à la jeune Nochka de se jeter dans l'arène avec un titre de William Sheller : "Un homme heureux". Chacun a apporté une revisite à la chanson... Mais, qui de ces deux talents remportera le vote du public et accèdera à l'étape des Super Cross Battles ? Extrait The Voice du 13 mai 2023