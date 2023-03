The Voice 2023 - Jade Nahomy chante "Crazy in Love" de Beyoncé - Auditions à l'aveugle

Jade Nahomy, 28 ans, est chanteuse dans un célèbre cabaret parisien. La scène, elle en a l'habitude. Le spectacle qu'elle présente chaque jour mélange deux propositions artistiques : le chant et la danse. Le jour du casting, Jade Nahomy tombe de haut. Sa voix ne suit pas, elle n'avait pas eu le temps de répéter à cause de son travail. Pour son audtition à l'aveugle, elle s'attaque à un monument : "Crazy in love" de Beyoncé. Grosse pression de reprendre Queen B ! Ce soir, Jade Nahomy n'a pas le droit à l'erreur si elle veut continuer dans l'aventure The Voice. EXTRAIT des Auditions à l'aveugle du samedi 25 mars 2023