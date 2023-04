The Voice 2023 - Jade VS Ivann P chantent "Je te promets" de Johnny Hallyday (Battles)

Pour sa troisième Battle de la soirée, Zazie décide d'opposer deux talents : Jade et Ivann P. Lors des auditions à l'aveugle, Ivann et Jade ont fait des prestations "parfaitement imparfaites". Ce soir, Zazie met ses deux talents au défi puisqu'ils vont s'affronter sur le titre "Je te promets" du grand Johnny Hallyday. Qui poursuivra l'aventure The Voice aux côtés de Zazie ? EXTRAIT Battles du 22 avril 2023