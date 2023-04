The Voice 2023 - Jamais vu dans l'émission, Méa mêle chant et danse lors de sa prestation

Mea a deux passions dans la vie : le chant et la danse. Ce soir, en plus de sa chanson, Mea va mélanger ses deux univers sur la scène de The Voice. Une performance jamais vue dans l'émission. Ce soir, Mea interprète "Je suis un homme", le titre de la coach Zazie. Une artiste qui l'inspire beaucoup et qu'elle espère toucher avec sa prestation. EXTRAIT des Auditions à l'aveugle du samedi 01 avril 2023