The Voice 2023 – Jérémy Levif chante « All by myself » d’Eric Carmen (Finale)

Place à la grande finale de The Voice 2023 ! Après avoir atteint la demi-finale lors de The Voice UK dans la Team Will.i.am, Jérémy prend le chemin de la finale aux côtés de son coach Vianney. Cette réussite, il la doit à son travail assidu et acharné. La semaine dernière, Jérémy avait séduit le public avec un titre de Calogero : « En apesanteur ». Ce soir, notre talent sort le grand jeu ! Il s’attaque à un tube international : « All by myself » d’Eric Carmen. Ce titre lui permettra-t-il d’atteindre la Super Finale ? EXTRAIT de la La finale de The Voice du 03 juin 2023