The Voice 2023 - Jérémy Levif chante "Arcade" de Duncan Laurence - Auditions à l'aveugle

Dans la vie, Jérémy Levif est professeur de français et d'allemand en Ecosse. Ce n'est pas la première fois qu'il se confronte à l'émission The Voice. Il s'était déjà présenté au casting de The Voice France en 2020 mais, il n'avait pas été sélectionné. Après deux ans de préparation, c'est enfin le moment pour Jérémy. Ce soir, il chante "Arcade" de Duncan Laurence. Il stresse à l'idée de monter sur scène mais compte bien prouver qu'il a sa place dans cette aventure. EXTRAIT des Auditions à l'aveugle du samedi 01 avril 2023