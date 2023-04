The Voice 2023 - Jessica chante "The Best" de Tina Turner - Auditions à l'aveugle

Ce soir, Jessica chante "The Best" de Tina Turner. La musique a toujours fait partie de la vie de Jessica, mais elle ne s’est jamais sentie légitime de pouvoir en faire son métier. Elle s’est donc tournée vers une carrière professionnelle très variée : esthétique, serveuse, hôtesse de caisse, vendeuse dans la téléphonie, l’électroménager... Jessica s’est perdue… Jusqu’au burn-out. Elle qui vivait sur l’île de la Réunion, du jour au lendemain, elle a tout quitté avec son conjoint et ses deux enfants. En rentrant en métropole, pour Jessica c’était « la musique ou rien ». Ce soir, elle compte bien saisir sa chance et espère pouvoir séduire les coachs lors de son audition à l’aveugle... EXTRAIT des Auditions à l'aveugle du samedi 08 avril 2023