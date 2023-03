The Voice 2023 - Julie Negroni chante "Je ne pense qu'à ça" de Juliette Armanet - Auditions à l'aveugle

Amel Bent ou Vianney En savoir plus sur

Julie Negroni chante "Je ne pense qu'à ça" de Juliette Armanet. Julie Negroni ne participe pas seule à The Voice, elle est venue accompagnée de son meilleur ami qui lui aussi participe à l’émission, Arnaud Belmudes. Dans la vie, ils ont monté un duo de musique, mais aujourd’hui ils participent à l’émission séparément. Julie s’est toujours intéressée au monde artistique, elle a d’ailleurs étudié le théâtre pendant trois ans avant de se lancer véritablement dans la musique. Ce soir, elle mise tout sur son interprétation et espère raconter une belle histoire en chantant. Elle monte sur la scène de The Voice en espérant qu’Arnaud et elle soient tous les deux sélectionnés pour la suite de l’émission - EXTRAIT des auditions à l'aveugle du samedi 18 mars 2023