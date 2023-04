The Voice 2023 - Kads chante "As It Was" de Harry Styles - Auditions à l'aveugle

Ce soir, Kads chante "As It Was" de Harry Styles. Avant, Kads travaillait dans le milieu de la finance. Pour vivre de sa passion, il a tout arrêté du jour au lendemain. Il s'est jeté dans le vide et a commencé à composer ses propres musiques. Depuis tout petit, Kads savait qu'au fond de lui, un jour, il ferait de la musique. Il a commencé à chanter en participant à des "open mic" à Paris, une occasion de se faire connaître. The Voice représente une opportunité de chanter en mettant un pas du côté "professionnel" de la musique. Ce soir, Kads espère qu'il y aura au moins un fauteil retourné ! EXTRAIT des Auditions à l'aveugle du samedi 01 avril 2023