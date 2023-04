The Voice 2023 - Kiona VS Maryline Naaman chantent "Dernière danse" de Indila (Battles)

Pour sa seconde Battle de la soirée, Vianney décide d'opposer deux talents : Kiona et Maryline Naaman. L'une est âgée de 16 ans seulement et est lycéenne tandis que l'autre est une artiste accomplie au Liban. Kiona et Maryline vont s'affronter sur le titre "Dernière danse" d'Indila. Qui continuera l'aventure aux côtés de Vianney ? EXTRAIT Battles du 22 avril 2023