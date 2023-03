The Voice 2023 - La promesse de Ouf de Vianney à Kiona - Auditions à l'aveugle

Pour une promesse, c'est une sacrée promesse. Vianney a été particulièrent touché par la prestation de Kiona. La jeune fille a interprété "Vie d'artiste" de La Zarra. Sous le charme, Vianney lui a promis : "avec un tel talent, on s'imagine lui écrire des chansons". Après "Et Bam" pour Mentissa, notre coach serait-il déjà en train d'imaginer un nouveau succès ? EXTRAIT des Auditions à l'aveugle de The Voice du samedi 4 mars 2023