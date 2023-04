The Voice 2023 - La vraie histoire de "Ma philosophie", la chanson d'Amel Bent

On connait la chanson. C'est le nom de la rubrique du Late Show qui revient sur les titres phares des coachs. Mais on connait aussi tous cette chanson. "Ma philosophie" d'Amel Bent. Une chanson que notre coach ne se lasse jamais de chanter tant elle lui donne toujours l'envie de se battre. Découvrez l'histoire de cette chanson. "Une météorite" dans la vie d'Amel qui sortait de "La nouvelle Star". L'histoire également d'une rencontre entre une jeune artiste et Diams