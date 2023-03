The Voice 2023 - Le double-block le plus WTF de toute l'histoire de The Voice

Cela devait être un coup de maître ! C'est l'histoire de 3 garçons qui tentent de semer le trouble. Vianney, BigFlot et Oli pensaient avoir trouvé le stratagème le plus malicieux du moment. Double-bloquer les filles (Amel Bent et Zazie). L'idée est simple. BigFlo et Oli devaient bloquer Amel et Vianney devait bloquer Zazie. Mais voilà ! La règle est simple dans The Voice : on ne peut pas bloquer deux fois. Tel est pris qui croyait prendre. EXTRAIT des Auditions à l'aveugle du samedi 18 mars 2023