The Voice 2023 - Les coachs chantent "Je suis un homme" de Zazie (Battles)

L'étape des Battles "Nouvelle génération" est enfin arrivée. Mais, avant de voir les prestations des candidats, découvrez la collégiale des coachs Vianney, Zazie, Amel Bent et Bigflo et Oli. Ce soir, les coachs ouvrent le bal avec le titre "Je suis un homme" de Zazie. Evidemment, Bigflo et Oli y apportent leur petite touche à eux... On vous laisse profiter de ce beau moment de complicité entre les coachs de la saison. EXTRAIT Battles du 15 avril 2023