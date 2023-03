The Voice 2023 - Lola chante "Imaginer l'amour" de Juliette Armanet - Auditions à l'aveugle

Lola, 19 ans, est étudiante dans une école de musique et parallèlement, elle fait partie d'un groupe avec lequel elle fait des tournées l'été en Corse et dans le Sud. Ce soir, Lola chante "Imaginer l'amour" de Juliette Armanet. The Voice, c'est son rêve. Plus jeune, Lola avait tenté à plusieurs reprises les castings de The Voice Kids, sans succès. Cette fois-ci, elle compte bien prouver qu'elle a sa place dans l'émission. Mais, Lola redoute le niveau des voix auxquelles elle va se confronter. Elle espére toucher les coachs grâce à sa prestation. EXTRAIT des Auditions à l'aveugle du samedi 25 mars 2023