The Voice 2023 - Los Malunos chante "Le Temps" de Tayc - Auditions à l'aveugle

Los Malunos chante "Le Temps" de Tayc. Une équipe de quatre talents, cela n’est pas habituel dans The Voice ! Une équipe de cousins et de frères. Pour Lucas, Mariano, Chun et Matthias, la musique a une place très importante dans leur vie. Quand ils font la fête, tout le monde se met à chanter ! Les Los Malunos se définissent comme un groupe « gypsy pop et moderne ». A l’époque, le groupe avait suivi l’aventure de Kendji dans l’émission jusqu’à sa victoire. Une consécration qui leur a donné beaucoup d’espoir. EXTRAIT des Auditions à l'aveugle de The Voice du samedi 4 mars 2023