The Voice 2023 - Ludmilla chante "Taxi" d'Angèle - Auditions à l'aveugle

Ludmilla chante "Taxi" d'Angèle. Dans la vie, Ludmila, 25 ans, est actrice. On a pu l’apercevoir dans la fameuse série « Lupin » aux cotés de Omar Sy. Dernièrement, elle a même monté les marches du Festival de Cannes pour un court-métrage dans lequel elle a joué. Mais elle rêve en secret de musique. Les plateaux de cinéma, elle connait. Mais la scène de The Voice, c’est une autre histoire. Pour Ludmilla, chanter reste intimidant. Elle doit prouver qu’elle a sa place ce soir. EXTRAIT des Auditions à l'aveugle de The Voice du samedi 4 mars 2023