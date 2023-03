The Voice 2023 - Lummen Nae chante " Crazy" de Gnarls Barkley - Auditions à l'aveugle

Lummen Nae (Emmanuel) habite Malakoff en région parisienne. Ce soir, il chante " Crazy" de Gnarls Barkley. Ca n’est pas la première fois que Lummen Nae se présente aux auditions à l’aveugle. Il y a deux ans, il avait participé à The Voice mais avait échoué dès cette première étape. Atteint du covid quelques jours avant, manque de technique vocale, pour Lummen Nae, ce n’était pas le bon moment. Loin de se laisser démonter, il prend des cours de chant et participe à des openmic parisiens. Il se représente cette année aux auditions à l’aveugle afin de prouver qu’il a progressé et qu’il a sa place dans l’émission. Cette année, les coachs vont se battre pour l’avoir dans leur équipe.