The Voice 2023 - Lummen Nae chante "Set fire to the rain" de Adele (Super Cross Battle)

Voici la troisième Super Cross battle de la soirée. Elle oppose Lummen Nae de la Team Vianney à Aurélien de la Team Zazie. Recalé la saison précédente avant même les auditions à l'aveugle, Lummen Nae (De son vrai prénom Emmanuel) a travaillé dur pour gagner sa place. Il est aujourd'hui, un des atouts de la Team Vianney. II a décidé d'interpréter un titre d'Adele : "Set fire to the rain". Réussira-t-il à se qualifier pour les demi-finales ? Extrait de The Voice du 20 mai 2023