The Voice 2023 - Malicia chante "Des milliers de Je t'aime" de Slimane - Auditions à l'aveugle

Pour Malicia, sa priorité dans la vie est sa famille. Elle avait passé les castings de The Voice l’année dernière, mais, en apprenant qu’elle était enceinte de jumeaux, elle n’a malheureusement pas pu participer à l’émission. Loin de vouloir mettre sa passion de côté, Malicia revient cette année à The Voice et tente sa chance aux auditions à l’aveugle. Mais Malicia manque encore un peu de confiance en elle. Ce soir, sur la scène de The Voice, elle interprète « Des milliers de je t’aime » de Slimane. Elle a modifié les paroles de cette chanson pour faire référence à ses enfants, qu’elle a eu en même temps que la sortie de cette chanson.- EXTRAIT des auditions à l'aveugle du samedi 18 mars 2023