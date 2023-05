The Voice 2023 - Marilyne Naaman chante "Elle tu l'aimes" d'Hélène Ségara (Cross Battles)

Pour cette nouvelle Cross Battle, Zazie décide de présenter Marilyne Naaman sur un titre d'Hélène Ségara : "Elle tu l'aimes". Zazie fait le choix de défier le coach Vianney. C'est donc à Camille de se jeter dans l'arène avec le titre "Et si tu n'existais pas" de Joe Dassin. Qui de ces deux talents remportera le vote du public et accèdera à l'étape des Super Cross Battles ? Extrait The Voice du 13 mai 2023