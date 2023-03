The Voice 2023 - Marilyne Naaman chante "Je suis malade" de Serge Lama - Auditions à l'aveugle

Marilyne nous vient tout droit du Liban. Là-bas, elle y exerce le métier d'actrice. Elle habite à Beyrouth mais grâce à son métier, elle a l'opportunité de voyager dans le monde entier, notamment pour se rendre aux premières des films, aux festivals, sur des tournages... Bref, Maryline, le monde artistique, elle connaît. Elle chante depuis son plus jeune âge. En participant à The Voice, Marilyne aimerait montrer au public le mélange culturel qu'elle dégage, entre oriental et français. Elle a hâte de tous nous séduire avec sa revisite du titre "Je suis malade" de Serge Lama. EXTRAIT des Auditions à l'aveugle du samedi 25 mars 2023