The Voice 2023 - Marine chante "Lean on me" de Bill Withers - Auditions à l'aveugle

Marine, chante ce soir "Lean on me" de Bill Withers. Marine a 25 ans et est agent immobilier. Elle mène une double-vie puisque elle est agent immobilier le jour et chanteuse la nuit. Un véritable challenge dans sa vie ! Allier sa passion et son métier demande une organisation rigoureuse ! Mais la musique est devenue au fil du temps sa priorité. Elle n’a jamais fait une aussi grande scène que celle de The Voice. C’est un grand challenge. Ce soir, elle dédie cette chanson à son oncle qu’elle veut rendre fier même s’il n’est plus là. Audtions à l'aveugle. EXTRAIT The Voice 2023 du samedi 25 février 2023