The Voice 2023 - Maxence chante "Dans le noir" de Slimane - Auditions à l'aveugle

Maxence va interpréter un titre de Slimane de soir : "Dans le noir". Maxence est un jeune garçon de 20 ans, très proche de sa famille. Pour son audition à l’aveugle, il est accompagné de sa famille, mais avant tout de ses arrières grands-parents de 91 ans. En participant à The Voice, il contribue à réaliser le rêve de son arrière-grand-mère qui était chanteuse dans sa jeunesse. Pour lui, participer aux auditions à l’aveugle permet de remercier son arrière grand-mère d’avoir fait des sacrifices et mais avant tout, d’avoir cru en lui. EXTRAIT The Voice 2023 du samedi 25 février 2023