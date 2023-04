The Voice 2023 - Mea chante "Je suis un homme" de Zazie - Auditions à l'aveugle

Mea a deux passions dans la vie : le chant et la danse. Ce soir, en plus de sa chanson, Mea va mélanger ses deux univers sur la scène de The Voice. Une performance jamais vue dans l'émission. Pour elle, cela représente une grosse pression, mais Mea aime se fixer des objectifs et se challenger. Elle espère une chose : transporter le public et que cela soit un moment hors du temps. Mea souhaite raconter un propos sur scène. Elle aimerait transmettre un engagement et un message en chantant et en dansant. Ce soir, Mea interprète "Je suis un homme", le titre de la coach Zazie. Une artiste qui l'inspire beaucoup et qu'elle espère toucher avec sa prestation. EXTRAIT des Auditions à l'aveugle du samedi 01 avril 2023