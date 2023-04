The Voice 2023 - Megane Lebel chante "Gravity" de Sara Bareilles - Auditions à l'aveugle

Megane Lebel chante "Gravity" de Sara Bareilles. Megane Lebel participe à The Voice un peu par hasard... C'est lors d'un voyage en France l'été dernier et plus précisément à Paris qu'elle tente sa chance en passant les castings de l'émission. Ces quatre jours de voyage dans la capitale ont changé le cours de son quotidien. En plus d'être tombée amoureuse de la ville, Megane est acceptée pour passer les auditions à l'aveugle. Ce soir, elle espère pouvoir faire retourner les coachs sur sa prestation, pour peut-être un jour pouvoir démarrer une carrière en France. EXTRAIT des Auditions à l'aveugle du samedi 01 avril 2023