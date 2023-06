The Voice 2023 – Micha chante « Hallelujah » de Leonard Cohen (Finale)

Micha, 17 ans et finaliste de The Voice 2023 ! Depuis sa toute première prestation sur le titre « Stand up » de Cynthia Erivo, Micha a marqué les esprits. Micha, lui, ne cherche pas à devenir une star. Il chante avec le cœur et surtout, il chante pour rendre fière sa famille. Et ça, sa coach Amel Bent l’a bien compris. Ce soir, Micha s’attaque à un monument de la chanson. Il va interpréter le titre « Hallelujah » de leonard Cohen. Une prestation qui s’annonce riche en émotion… EXTRAIT de la La finale de The Voice du 03 juin 2023