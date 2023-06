The Voice 2023 – Micha chante « La quète » de Jacques Brel (Finale)

Micha est super finaliste ce soir. Il a été qualifié par les téléspectateurs pour participer à la dernière étape de la saison : la super finale. Micha vient de Guyane et a pris l’avion pour la toute première fois afin de se rendre aux auditions à l’aveugle. Micha est né dans la musique. Entre gospel et R&B, c’est tous ses proches qui chantent ! Micha veut rendre fière sa famille. Il a beaucoup travaillé pour arriver jusqu’à cette étape. Pour sa dernière prestation en solo, Micha a décidé d’interpréter un titre de Jacques Brel : « La quête ». Sera-t-il le grand gagnant de cette saison ? EXTRAIT de la La finale de The Voice du 03 juin 2023