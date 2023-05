The Voice 2023 - Micha chante "L'envie d'aimer" de Daniel Lévi (Cross Battles)

Lola face à Micha. Voici la huitième et dernière affiche de ces Cross Battles. Lola, talent de la Team Vianney, a interprété le titre "Je vais t'aimer" de Michel Sardou. Quant à Micha, il a décidé de chanter "L'envie d'aimer' de Daniel Lévi. Lequel de ces deux talents remportera le vote du public et accèdera à l'étape des Super Cross Battles ? Extrait The Voice du 13 mai 2023