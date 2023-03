The Voice 2023 - Micha chante "Stand Up" de Cynthia Erivo - Auditions à l'aveugle

Micha chante "Stand Up" de Cynthia Erivo. Micha vient de Guyane et a pris l’avion pour la toute première fois afin de se rendre aux auditions à l’aveugle. Pour lui, se confronter à la scène de The Voice est une grande épreuve, lui qui n’était jamais allé sur un plateau de télévision. A la maison, entre gospel et R&B, c’est toute la famille qui chante ! Le parcours jusqu’aux auditions à l’aveugle a été difficile, mais il a beaucoup travaillé. Il interprète « Stand Up », en hommage au film « Harriet », qui évoque la question de l’esclavage. ! EXTRAIT des Auditions à l'aveugle de The Voice du samedi 4 mars 2023