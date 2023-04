The Voice 2023 - Micha VS Abram chantent "Alter ego" de Jean-Louis Aubert (Battles)

Pour sa seconde Battle de la soirée, Amel Bent décide d'opposer deux talents : Micha et Abram. Ils vont s'affronter sur le titre "Alter ego" de Jean-Louis Aubert. Amel Bent a fait un choix de chanson qui permettra à Abram et Micha de montrer leur sensibilité. Durant les répétitions, Amel assiste à une vraie rencontre entre ces deux artistes et la chanson. Cette Battle promet d'être riche en émotions... EXTRAIT Battles du 22 avril 2023