The Voice 2023 - Morgan chante "10 ans de nous" de Ben Mazué - Auditions à l'aveugle

Morgan chante "10 ans de nous" de Ben Mazué. Morgan est très stressé à l'idée de monter sur la scène de The Voice pour ses auditions à l'aveugle. Il espère pouvoir faire ses preuves et plaire au public : deux défis qu'il est prêt à relever. Ce soir, il marche dans les pas de son grand-frère. Il espère bien faire le même parcours que lui et arriver en finale.