The Voice 2023 - Morgan VS Lola VS Maxence chantent "Qui a le droit" de Patrick Bruel (Battles)

Place à la seconde soirée des Battles "Nouvelle génération". Pour sa première Battle de la soirée, Vianney décide d'opposer trois talents : Morgan, Lola et Maxence. Sur le papier, ces trois talents sont très différents. Vianney décide de les faire chanter sur le titre "Qui a le droit" de Patrick Bruel. Qui des trois candidats poursuivra l'aventure aux côtés de Vianney ?EXTRAIT Battles du 22 avril 2023